В Подмосковье предложили создать технопарки для малых компаний

В подмосковном отделении «Единой России» предложили создавать технопарки для малых компаний, партия собирает наказы в новую народную программу. С таким предложением выступила директор по экономике и финансам компании «МедТеко» Людмила Денисова в ходе экспертного круглого стола, где подводились итоги выполнения программы в сфере промышленности.

Она подчеркнула, что такие площадки позволят компаниям развиваться и совместно использовать свои разработки.

«Также обращаемся за поддержкой в части предоставления льгот по налогообложению. Благодаря этому малые технологичные компании смогли бы направить допсредства на инвестиционные цели. Это поможет и дальше развивать производства: создавать рабочие мест, закупать сложное технологическое оборудование, внедрять робототехнику», — сказала Денисова.

Заместитель министра промышленности и науки Московской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Кирилл Жигарев поддержал инициативу. Он подчеркнул, что в ведомстве считают актуальным предложение по организации технопарков и налоговым льготам. По его словам, регион стал лидером по числу особых экономических зон (ОЭЗ) и индустриальных и технопарков. Здесь насчитывается уже более 260 предприятий, официально имеющих статус малых технологичных компаний.

Круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат» провели на площадке предприятия «Метровагонмаш», в нем приняли участие руководство областного отделения «Единой России», депутаты, руководители крупных предприятий и профильных. Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что все стратегические отрасли региона в течение пяти лет продолжают показывать уверенный рост.

Напомним, что партия приступила к сбору инициатив в новую народную программу, сбор предложений проходит на сайте «естьрезультат.рф».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.