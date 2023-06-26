Ремонт четырех самых протяженных дорог текущего сезона ведется в Подмосковье по нацпроекту

Ремонт четырех самых протяженных дорог текущего сезона ведется в Подмосковье в рамках нацпроекта. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Дорожные участки расположены в Истре, Зарайске, Рузе и Раменском. Их общая протяженность превышает восемьдесят километров. В результате проведения ремонта проезд станет более удобным для двухсот тысяч водителей.

В Раменском работы ведутся на участке дороги от улицы 100-й Свирской Дивизии до выезда на трассу А-107. В Рузе – на участке от Социалистической улицы до улицы Майора Алексеева в Колюбакино. В Истре – на участке от ЦКАД до Павловской Слободы. В Зарайске – на участке между деревнями Мендюкино и Чернево.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в муниципалитетах.