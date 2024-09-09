В Подмосковье собрали урожай лука с 24 гектаров полей

В Подмосковье продолжается сбор урожая лука. По данным на 9 сентября, когда в стране отмечается Всероссийский день этого овоща, урожай собран уже с 24 гектаров полей. Это около трети от общего плана, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году в Подмосковье луком засеяли более 75 гектаров полей. Работы провели в тридцати муниципалитетах.

Сейчас урожайность составляет 418 центнеров на гектар. Лидерами по сбору лука в регионе являются Дмитров и Серпухов, где урожай собрали с двадцати и трех гектаров соответственно.

В прошлом сбор урожая лука в стране отмечали народными гуляньями. Дома украшали луковыми косами и венками.