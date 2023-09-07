В Подмосковье запущено новое производство бытовой химии

Как отмечает пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, когда в 2025 году предприятие заработает на полную мощность, здесь появятся около 40 рабочих мест. Пока действует одна линия, до конца года в строй войдет еще одна (всего их будет пять).

В Подольске будут выпускать стиральный порошок, запасные гигиенические блоки для унитазов, сухие капсулы для стирки и таблетки для посудомоек в экоформате — более четырех тысяч тонн продукции.

Проект реализуется компанией ООО «НТТ», основная специализация которой торговля бытовой и промышленной химией и сопутствующими товарами. На новой площадке компания продолжит выпускать бытовую химию под торговой маркой GoodHelper. На данном этапе компания продолжает вести переговоры с российскими поставщиками сырья, что позволит добиться высокой степени локализации продукции. По словам директора по развитию ООО «НТТ» Андрея Петрова, в скором времени должен произойти выход на рынок Вьетнама.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет первый фестиваль креативных индустрий.