В подмосковном Подольске появится площадка по производству инновационных радиочастотных кабелей

По замыслам руководителей предприятия, спустя год будет налажен выпуск уникальной продукции для сетей связи и компьютерной передачи данных. Новое производство потребует и новых рабочих рук. Штат завода увеличится на 350 человек.

Предприятие «ТПД Паритет» давно имеет заслуженную репутацию. Уже двадцать лет здесь изготавливают кабельную продукцию самого высокого качества, которая успешно применяется в разнообразных сферах. Именно на базе «ТПД Паритет» делают эксклюзивный кабель для индийской АЭС Куданкуламе, кораблей Морского и Речного судоходства. Бренды компании ParLan, Паракс, ParBus и КСРЭВ хорошо знают в стране и за рубежом.