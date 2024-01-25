В подмосковном Солнечногорске займутся производством оборудования для воркаута и паркура

По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, здесь будут выпускаться площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксерские стойки, теннисные столы и многое другое.

Как отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в реализацию первой очереди проекта составит более 200 миллионов рублей. В апреле предприятие начнет работать по полной программе, и уже в мае инвестор начнет строить еще один цех. Солнечногорск получит десятки новых рабочих мест.

Управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области.