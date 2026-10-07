Пески, Басков переулок и Спасо-Преображенский собор: репортаж с малой родины президента в день его рождения

Сегодня Президент Владимир Путин отмечает свой 74-й день рождения, сообщил rosbalt.ru. Накануне корреспондент издания побывал в местах, где прошло детство будущего лидера страны. Как живут сейчас на западной окраине Песков Петербурга, и что говорят там о президенте — в репортаже «Росбалта».

Все та же «Снегиревка»

Владимир Путин появился на свет в родильном доме № 6 имени профессора В. Ф. Снегирева. Названная в честь светила гинекологии «Снегиревка» считается старейшим специализированным родильным учреждением в стране — буквально 1 октября ей исполнилось 255 лет. Правда, первые палаты располагались на Невском проспекте, где сейчас стоит Казанский собор. В 1952 году помощь роженицам оказывали в медицинских корпусах постройки второй половины XIX века, неподалеку от перекрестка улиц Жуковского и Маяковского. Учреждение работает в них и поныне.

Роддом № 6 не останавливал свою работу ни на минуту даже во время блокады Ленинграда. Часть врачей погибла, защищая подступы города. В 1952 году «Снегиревка» только-только восстановилась — во время войны здания медучреждения пострадали от бомбежек. Палаты в основном были переполнены: люди возвращались в Ленинград, и рождаемость стала снова расти.

Сегодня далеко не все знают, что именно в «Снегиревке» родился будущий президент. Пришедший на выписку молодой отец, петербуржец в первом поколении Виктор узнал об этом только от меня.

«Исторический человек, как видно, с самого рождения притягивает к себе исторические события и знаковые места», — добродушно улыбнулся Виктор и поспешил к любимой жене и маленькому сыну.

Отчий дом

Исторический район Пески в широком понимании расположен на древней песчаной гряде, которая и дала название этой местности во время строительства города. В XVIII–XIX веках там располагались казармы и ремесленные мастерские, а во времена СССР квартиры дореволюционного жилого фонда занимали работники ленинградских промышленных предприятий. В середине XX века здесь все еще сохранялся флер рабочей окраины.

Детство Владимира Путина прошло в доме 12, что в Басковом переулке. Семья жила в коммуналке на мансардном этаже во флигеле доходного дома Таубе. Комната Путиных площадью в 20 квадратных метров не сохранилась — при реконструкции в 1980-е годы верхний этаж разделили на два яруса. Некогда сквозной петербургский двор со временем лишился второго прохода и стал настоящим колодцем. Единственная арка по сложившимся традициям XXI века закрыта решетками.

Из пяти прохожих, у которых корреспондент «Росбалта» поинтересовался, знают ли они, кто жил в этом доме, только один предположил, что это место «чьей-то жизни и творчества». Остальные даже не предполагали, с чьим именем связано здание.

«Никогда бы не подумал, что прямо здесь [жил Путин]», — признался арендатор одной из комнат коммуналки, которые и поныне в изобилии остались на Песках Петербурга.

Вера длиною в жизнь

Спустя 1,5 месяца после рождения, в день архистратига Архангела Михаила, который отмечается 21 ноября, родители Владимира Путина крестили маленького сына в Спасо-Преображенском соборе, одной из девяти церквей Петербурга, где службы официально продолжались даже в блокаду. Ребенка в храм принесла мама Мария Ивановна вместе с набожной соседкой по коммуналке.

«Отец у меня был членом КПСС, причем таким последовательным и строгим человеком. Они (мама с соседкой, — ред.) это сделали втайне от него. Во всяком случае считалось, что втайне. Не знаю, насколько эта тайна была действительно серьезной, но так мне говорили, когда я уже подрос», — позже рассказывал об этом сам Владимир Путин.

Спасо-Преображенский собор неоднократно пытались разрушить, но и сегодня его ворота и двери открыты для верующих. На внешней алтарной стене — все та же икона Преображения Господня, ограда из 102 трофейных турецких пушек, упертых стволами в землю в знак их вечного бездействия. Даже в будний день в храме много верующих. Собор, как и прежде, притягивает петербуржцев.

В Спасо-Преображенском соборе практически все знают, что именно здесь был крещен будущий президент России. И прихожан не удивляет, что Мария Ивановна принесла крестить сына именно сюда — храм намоленный, атмосфера особенная.

С ними трудно не согласиться — величественное здание, окруженное вековыми деревьями, находится в самом центре Петербурга, но при этом в стороне от проторенных маршрутов.

«Место очень тихое и располагает к размышлениям о душе. Важно и то, какие иконы здесь и мощи. Икона Божией Матери „Всех скорбящих Радость“ — чудотворная. А в иконе великомученика Пантелеймона хранится частица мощей святого. Для меня это самая важная икона, потому что Святого Пантелеймона просят об избавлении от физических болезней, от духовных напастей», — рассказала прихожанка Елизавета.

Известно, что Владимир Путин трижды посещал собор в новейшей истории — на рождественских службах 2012 и 2019–2020 годов. Прихожане утверждают, что подаренная во время одного из визитов президентом Тихвинская икона Божьей Матери с тех пор постоянно присутствует на торжественных богослужениях.

Школа будущих президентов

Одним из важных источников о ранних годах Владимира Путина стали воспоминания его классной руководительницы в 1964–1968 годах Веры Гуревич. Она преподавала немецкий язык в школе № 193, единственной в округе с 80-ей программой, куда стекались дети из рабочих семей. Уже в начальных классах ученик Путин выделялся своей активностью.

На формирование характера оказали влияние занятия спортом с пятого класса. После окончания восьмилетки молодой человек решил продолжить обучение. Вскоре его родная школа № 193 была преобразована в среднюю общеобразовательную школу и переехала в новое здание, которое занимает и поныне.

Школа не получила имени Путина, хотя такие предложения звучали неоднократно. Последний раз — в 2022 году, когда внутри установили именную доску, которая напоминает всем ученикам про их выдающихся предшественников, среди которых, помимо Владимира Путина, Вера Комиссаржевская и Надежда Крупская.

«Мне довелось учиться в этой школе несколько лет в начале 2000-х, получается, в том же возрасте, что был и президент. И тогда, конечно, ходили по классам и коридорам разговоры о том, что именно у нас будущие президенты учатся. Это вошло в школьный обиход. Немного неожиданно — школа была самая обычная. Нам учитель физики как-то сказала в насмешку во время воспитательной беседы — думаете, что раз тут учился Путин, то и из вас толк выйдет? Так ведь он на самом деле здесь и не бывал ни разу», — рассказал бывший ученик школы № 193 Георгий.

Борцовская закалка

Спорт в жизни будущего президента был всегда. Владимир Путин не раз и сам вспоминал о своих занятиях самбо, дзюдо и, конечно, о своем тренере — Анатолии Рахлине.

Работать с детьми в добровольном спортивном обществе (ДСО) «Труд» Рахлин начал в 1964 году. Секция занимала крошечный зал в обычном жилом доме на улице Декабристов, 21 (в прошлом — одноэтажном флигеле Юсуповского дворца). Сейчас здесь же, на первом этаже, находятся билетные кассы дворца-музея, на втором — выставка о тысячелетней истории письма чернилами.

В этом месте народа особенно много — в самом Юсуповском дворце есть что посмотреть. Проходящие за билетами туристы чаще удивляются: ого, тут еще и президент бывал. Известно, что в высоком статусе Путин действительно приезжал сюда как минимум один раз — 28 апреля 2014 года, когда здесь проходил прием по поводу 70-летия экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил Путина с днем рождения.