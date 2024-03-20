В Пушкино реконструируют крупнейший в стране специализированный таможенно-складской терминал

Реконструкция крупнейшего в стране специализированного таможенно-складского терминала продолжается в Пушкино. Ход работ проверили специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Объект расположен вблизи трассы М-8. Реконструировать его начали в феврале текущего года. Работы проводит АО ТСТ «Транссервис».

На данный момент на объекте завершился подготовительный этап и стартовали работы по демонтажу. Степень готовности работ составляет 10%.

К сентябрю 2024 года площадь объекта увеличится почти на две тысячи квадратных метров, что позволит расширить возможности для хранения товаров.