Беспилотное авто в Китае пыталось припарковаться 868 раз за одну ночь
Беспилотное авто в Китае пыталось припарковаться 868 раз за одну ночь
В Китае беспилотный автомобиль предпринял 868 попыток припарковаться в течение одной ночи, пока его владелец спал, об этом сообщает Lenta.ru. Случай произошел на территории многоуровневого паркинга: на следующее утро собственник выяснил, что транспортное средство самостоятельно передвигалось по стоянке на протяжении всего времени его отсутствия.
Ужесточение требований к беспилотникам с 2027 года
На фоне развития автономного транспорта власти КНР готовят обновленные требования к системам беспилотного вождения:
- с 1 июля 2027 года в стране вступит в силу запрет на продажу автомобилей с автономным управлением, не соответствующих национальному стандарту;
- документ регламентирует технологии третьего и четвертого уровней автономности и позволит четко разграничить уровни автоматизации L3 и L4;
- новые нормы распространятся на легковые и коммерческие автомобили категорий M и N, однако не будут затрагивать системы автоматической парковки ( APS ).