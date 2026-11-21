В Китае беспилотный автомобиль предпринял 868 попыток припарковаться в течение одной ночи, пока его владелец спал, об этом сообщает Lenta.ru. Случай произошел на территории многоуровневого паркинга: на следующее утро собственник выяснил, что транспортное средство самостоятельно передвигалось по стоянке на протяжении всего времени его отсутствия.