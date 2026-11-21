В Тюмени трагически оборвалась жизнь участника шоу «Суперниндзя. Дети»
72.RU: в Тюмени трагически погиб 16-летний экс-участник шоу «Суперниндзя. Дети»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Трагедия произошла 14 ноября в Тюмени — погиб бывший участник шоу «Суперниндзя. Дети», увлекавшийся лазанием по крышам, сообщил интернет-портал 72.RU.
По информации источника, 16-летний мальчик в роковой день вместе с другом решил забраться на высокое здание. В вентиляционной шахте жилого комплекса он провалился вниз. Очевидец сразу вызвал скорую помощь.
Чтобы достать подростка, специалистам пришлось вскрывать потолок первого этажа — другого доступа в помещение не было. Мальчика быстро отвезли в больницу и прооперировали в реанимации. Там юноша провел пять дней, но так и не выжил.
Погибший активно занимался спортом и был известен в кругах уличной гимнастики. Знакомые вспоминают его как доброго, целеустремленного и волевого человека, который служил примером для многих. По факту смерти мальчика организована проверка.
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