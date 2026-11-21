Владельцы ежей, которых заводят в качестве домашних питомцев, стали чаще обращаться за помощью к специалистам. Об этом ИА Регнум рассказал ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным, герпетолог Ян Ермолов.

По словам ветеринара, чаще всего ежей заводят уже взрослые россияне, потерявшие любимого пса или кота. Дети же обычно просят купить им грызунов или рептилий, отметил он.

«Кто-то хочет морскую свинку, крысу, шиншиллу. Есть лагерь рептильный: эублефары, маисовые полозы, королевские питончики, бородатые агамы — это, пожалуй, сейчас наиболее часто встречающиеся», — отметил Ермолов.

Популярны и птицы, добавил Ермолов: канарейки, волнистые попугаи, кореллы, иногда жако. При этом люди, решившие завести экзотическое животное, зачастую не знают, как о нем заботиться.

«Больше всего обращений связано с тем, что людям прививают неправильную информацию о содержании — неправильный рацион, неправильный режим кормления, неправильные субстраты. Даже для хомячка надо немножко заморочиться», — пояснил Ермолов.

Прежде чем заводить экзотического питомца, герпетолог посоветовал хотя бы подробно прочитать про уход за ним. Еще лучше, по его словам, обратиться к специалисту, который расскажет, какой корм и клетку подобрать.

«Везде своя специфика, везде свои подводные камни, и не всегда с помощью ИИ можно в этом вопросе разобраться. Пока что все-таки живые специалисты работают лучше, чем ИИ», — подытожил Ермолов.

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