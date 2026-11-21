31-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова опубликовала на своей личной странице в социальной сети снимок с детьми, передает Леди.Mail.

На фотографии актриса запечатлена вместе с пятилетним сыном и двухлетней дочерью. Все трое весело проводят время: играют и смеются.

«Обожаю», — коротко написала Арзамасова.

Поклонники восторженно отреагировали на снимок и оставили множество теплых комментариев. Подписчики отметили, что дети растут очень похожими на родителей и выглядят счастливыми.

Арзамасова и ее муж, 52-летний фигурист и тренер Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. Сын родился в августе 2021 года, а дочь — в августе 2024 года. У спортсмена также есть сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее актриса Лиза Арзамасова развеяла слухи о беременности, опубликовав фото с плоским животом.