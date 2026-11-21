Решетова впервые показала мужа: беременная модель опубликовала фото со свадьбы
VOICE: беременная Решетова опубликовала фото со свадьбы, скрыв лицо мужа
Фото: [соцсети]
30-летняя обладательница титула «Первая вице-мисс России-2014 Анастасия Решетова 19 ноября впервые вышла замуж. Ее мужем, по данным источников, стал 30-летний бизнесмен Валерий Цвек. Модель ждет от него ребенка.
Накануне модель опубликовала в личном блоге фотографии с росписи в ЗАГСе в Барвихе, передает VOICE. На церемонии также присутствовал семилетний сын Решетовой от рэпера Тимати.
Для регистрации брака Анастасия выбрала белое платье с открытыми плечами стоимостью около ₽460 тысяч. На видео со свадьбы модель держит жениха за руку, однако его лицо она предпочла скрыть.
Решетова поблагодарила всех, кто пожелал ей и ее новой семье счастья, но и не забыла о хейтерах. По словам модели, даже среди людей, которых она считала друзьями, нашлись завистники.
Ранее модель Валентина Иванова показала трогательное видео с Тимати и дочерью.