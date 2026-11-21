30-летняя обладательница титула «Первая вице-мисс России-2014 Анастасия Решетова 19 ноября впервые вышла замуж. Ее мужем, по данным источников, стал 30-летний бизнесмен Валерий Цвек. Модель ждет от него ребенка.

Накануне модель опубликовала в личном блоге фотографии с росписи в ЗАГСе в Барвихе, передает VOICE. На церемонии также присутствовал семилетний сын Решетовой от рэпера Тимати.

Для регистрации брака Анастасия выбрала белое платье с открытыми плечами стоимостью около ₽460 тысяч. На видео со свадьбы модель держит жениха за руку, однако его лицо она предпочла скрыть.

Решетова поблагодарила всех, кто пожелал ей и ее новой семье счастья, но и не забыла о хейтерах. По словам модели, даже среди людей, которых она считала друзьями, нашлись завистники.

Ранее модель Валентина Иванова показала трогательное видео с Тимати и дочерью.