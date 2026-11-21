Основательница Wildberries Татьяна Ким остается вовлеченной в стратегическое развитие группы RWB — об этом заявили в пресс‑службе компании в комментарии для РИА Новости. Несмотря на внешние ограничения и изменения в управленческой структуре, фокус Ким смещен на долгосрочные векторы роста холдинга.

По информации издания, важным кадровым изменением стало назначение Алексея Куликова на пост генерального директора ООО «Вайлдберриз». Смена руководителя произошла на фоне масштабных трансформаций внутри группы компаний. При этом в пресс‑службе подчеркивают, что Татьяна Ким продолжает участвовать в формировании стратегии RWB, определяя ключевые направления развития бизнеса.

«Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB», — сказали в пресс-службе компании.

По данным издания, параллельно с внутренними процессами развиваются и внешнеполитические события. В понедельник, 16 ноября, глава МИД Франции Жан‑Ноэль Барро проинформировал журналистов о новом пакете санкций Евросоюза. Под ограничительные меры попали 145 физических и юридических лиц, в числе которых оказалась и Татьяна Ким.

Ранее сообщалось, что основательницу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу сайта «Миротворец»*.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ