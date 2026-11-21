34-летняя звезда сериалов «Отеля "Элеон"» и «На краю» Диана Пожарская рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру после рождения второго ребенка.

В комментарии Super актриса призналась, что дело здесь не столько в диетах, сколько в плотном рабочем графике и репетициях в театре. По ее словам, ежедневная занятость и подготовка к спектаклям требуют много сил и движений, поэтому вес возвращается в норму естественным путем.

Напомним, в июне у Пожарской и ее мужа, 35-летнего Ивана Янковского родился второй сын. Старший сын пары появился на свет в 2021 году. Супруги редко делятся деталями семейной жизни и почти не публикуют фотографии детей.

Ранее беременная актриса Анастасия Макеева ответила на критику своей фигуры во время беременности.