46-летняя светская львица Алена Кравец, которая сейчас находится на четвертом месяце беременности, определилась с выбором крестной мамы для будущего малыша — ею станет 50-летняя балерина Анастасия Волочкова. Об этом сама Кравец рассказала MK.RU.

Для Алены это особенное время, ведь путь к долгожданному материнству оказался непростым. Светская львица пыталась стать мамой с помощью ЭКО и суррогатного материнства, однако эти попытки не принесли желаемого результата. Кроме того, у Алены уже есть опыт воспитания приемной дочери.

Кравец также рассказала, что в последнее время ее беременность сопровождается проблемами со здоровьем: Алене даже пришлось обратиться за медицинской помощью и лечь в больницу.

Из-за возникших осложнений светская львица отказалась от запланированных выступлений в Дубае. Сейчас ей приходится беречь себя и внимательнее относиться к своему самочувствию.

Ранее беременная актриса Анастасия Макеева ответила на критику внешности во время беременности.