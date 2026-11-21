После гибели музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова появились подробности о принадлежавшей ему столичной недвижимости общей стоимостью около ₽100 млн , об этом сообщает Life.ru со ссылкой на эфир программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

В ходе выпуска были озвучены детали приобретения и оценки двух объектов:

предпринимательница Александра Рашель сообщила, что несколько лет назад продала Соседову квартиру за ₽30 млн , отметив, что недвижимость досталась ему существенно дешевле реальной рыночной цены;

вторая московская квартира телеведущего, по оценкам журналистов, стоит порядка ₽70 млн, что в сумме дает около ₽100 млн.

Рассказы жильцов о судьбе одного из помещений

Неожиданными оказались обстоятельства использования одной из квартир. По утверждению жильцов дома, помещение сдавали мигрантам, а сам собственник практически не бывал по этому адресу.

Соседка также рассказала, что во время последнего приезда Соседов даже не сумел попасть в собственную квартиру: по ее словам, в последний раз он приезжал в прошлом году и разбирал на улице какие-то бумаги рядом с ящиками.