УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», вещает с середины 1970-х на частоте 4625 кГц. Большую часть времени в эфире слышен ровный гудящий сигнал, а голосовые вставки появляются редко — именно они и принесли станции второе, зловещее прозвище. Разобраться, что на самом деле несут эти сообщения, РИА Новости помог исследователь радиомониторинга, который ведет Telegram-канал «УВБ-76 эфир» с круглосуточной трансляцией станции.

«Сообщения по "Радиостанции Судного дня" могут повторяться спустя месяцы или почти год, так как их используют для передачи шифров, однако цифровые группы перед текстом и после него всегда меняются. Если бы "Жужжалка" каждый раз передавала одно и то же слово без сменяемых цифровых групп, радиопрослушиватели и разведка быстро вычислили бы закономерность», — рассказал эксперт.

По информации издания, некоторые кодовые слова из прошлых сеансов разошлись на мемы: среди них «Фрицотютя», «Сухоблин», «Утюгонит», «Мракощуп», «Вурдалак», «Урокобей», «Сучильный», «Вихлянье», «Займозаем», «Самолетобой», «Обедобуян», «Блиноспас», «Файлокрах» и «Мешковидный».

По словам эксперта, ключ к пониманию — не в словах, а в цифрах: именно цифровые группы меняются от сеанса к сеансу и задают смысл команды, тогда как повтор одного и того же слова сам по себе ничего не раскрывает.

«Первые цифры в сообщении, например "28 138", - это не просто дата или номер сообщения, а индекс ключа: "открой страницу 28, строку 138". Само слово "НАЙДОМ" нейтрально, но на странице "28" в 2018 году оно могло соответствовать команде "Учебная тревога", а с новым префиксом, например "890", в 2026 году означать проверку канала связи номер 3», — объяснил он.

Наглядно механику он показал на сообщении «ЖУОЗ 28 138 НАЙДОМ 43 70 09 21». ЖУОЗ, МДЖБ, АНВФ и НЖТИ, пояснил специалист, — это позывные, и они часто обновляются. В системах управления применяют шифрование на основе кодовых блокнотов или переговорных таблиц: смена префикса означает смену ключа, поэтому одно и то же слово может передавать совершенно разные команды, отметил исследователь.

«Слова вроде "НАЙДОМ", "БРОМ" или "КАЙОТ" - это пустая оболочка сигнала, а настоящий смысл задают цифры-префиксы, которые указывают на конкретную строку в одноразовом кодовом блокноте на текущий период», — пояснил эксперт.

По данным издания, УВБ-76 входит в систему служебной связи. В период учений станция способна выдать за день массу сообщений — так дикторы тренируют передачу и прием шифра между несколькими передатчиками, отмечается в публикации.

Отдельная тема — конспирологические версии. Популярна идея, будто УВБ-76 является частью системы управления ответным массированным ядерным ударом «Периметр», которую на Западе именуют «Мертвой рукой». Официального подтверждения этому нет, а назначение станции не раскрывается, передает источник.

Ранее сообщалось, что загадочное сообщение выдала в эфир радиостанция «Судного дня».