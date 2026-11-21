55-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала в социальной сети запись с праздничного вечера. На кадрах артистка танцует в коротком платье в одном из заведений пятизвездочной гостиницы в Вене, передает ТВ Mail.

Компанию Нетребко составили ее подруги.

Фото: [ скриншот видео ]

«Никогда не бывает слишком рано, но в любой момент может стать слишком поздно», — с юмором подписала ролик певица.

Публикация вызвала интерес у поклонников, которые отметили, что артистка выглядит бодрой и веселой.

Ранее Нетребко рассказывала, что не придерживается строгих ограничений в еде и не использует средства для снижения веса. По ее словам, форму она поддерживает за счет пересмотра уклада жизни: внимательнее относится к еде, больше пьет воды и старается больше двигаться.

Певица отмечала, что такой подход помогает ей сохранять хорошую форму без лишнего напряжения для тела. Она также говорила, что не прибегает к жестким способам и не пользуется средствами, о которых много говорят в последнее время.

Ранее сообщалось, что суд в США отклонил жалобу Анны Нетребко против Метрополитен-оперы.