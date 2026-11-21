В Сети обсуждают танец 55-летней Анны Нетребко в гостинице Вены
tv.mail: 55-летняя Нетребко станцевала в гостинице Вены в коротком платье
Фото: [соцсети]
55-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала в социальной сети запись с праздничного вечера. На кадрах артистка танцует в коротком платье в одном из заведений пятизвездочной гостиницы в Вене, передает ТВ Mail.
Компанию Нетребко составили ее подруги.
Фото: [скриншот видео]
«Никогда не бывает слишком рано, но в любой момент может стать слишком поздно», — с юмором подписала ролик певица.
Публикация вызвала интерес у поклонников, которые отметили, что артистка выглядит бодрой и веселой.
Ранее Нетребко рассказывала, что не придерживается строгих ограничений в еде и не использует средства для снижения веса. По ее словам, форму она поддерживает за счет пересмотра уклада жизни: внимательнее относится к еде, больше пьет воды и старается больше двигаться.
Певица отмечала, что такой подход помогает ей сохранять хорошую форму без лишнего напряжения для тела. Она также говорила, что не прибегает к жестким способам и не пользуется средствами, о которых много говорят в последнее время.
Ранее сообщалось, что суд в США отклонил жалобу Анны Нетребко против Метрополитен-оперы.