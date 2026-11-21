Снимок относится к раннему периоду их отношений. История пары началась в 1993 году, а через два года они поженились. В 2000 году у Натальи и Луки родилась дочь Александра.

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Стефаненко живет в Италии более 30 лет. Она родилась в закрытом городе Свердловск-45. С 2004 по 2012 года она вела программу «Снимите это немедленно!», а до этого работала в модельной сфере.

Наталья в юности одержала победу в конкурсе красоты Look of the Year, организованном директором нью-йоркского агентства «Элита» Джоном Касабланкасом, после чего ей предложили переехать в США. Однако Стефаненко от этого отказалась, чтобы закончить учебу в Москве.

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