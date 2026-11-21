36-летняя Ида Галич показала фигуру спустя год после рождения второго ребенка
Super: Ида Галич рассказала, как приводит себя в форму после рождения дочери
Фото: [скриншот видео]
36-летняя популярная блогер Ида Галич показала фигуру спустя год после рождения второго ребенка, передает Super.
Телеведущая опубликовала видео с утренней тренировки, на котором она занимается в спортивном комбинезоне. По словам Галич, она тренируется каждый день.
Фото: [скриншот видео]
«Как же это круто — видеть результат. Админ встал в шесть и уже на степпере с гантелями. Потом виброплатформа и приседания. Так выглядит почти каждое мое утро», — отметила Ида.
Блогер не только занимается физическими упражнениями, но и проходит аппаратные процедуры, которые, по ее словам, помогают подтянуть кожу живота и уменьшить видимость растяжек. Галич отметила, что комплексный подход дает результат, и она довольна своим состоянием.
У блогера и телеведущей двое детей — сын и дочь. Первенец появился на свет в 2020 году в браке браке с Аланом Басиевым. Через пять лет родилась дочь — во втором браке Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем.
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