В Роскачестве рассказали о запасах импортного вина в России
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Имеющихся запасов импортного вина в России хватит как минимум до новогодних праздников даже при полном прекращении поставок, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
При этом в ведомстве отметили, что импорт вина не только не прекращается, но и вырос по сравнению с прошлым годом.
С начала года в Россию ввезено 205 млн литра вина, что на 54% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. Лидером среди поставщиков остается Италия, на которую пришлось более четверти объема – 59 млн литров.
Всего же в 2023 году Россия экспортировала вино из 47 стран мира.
Роскачество не прогнозирует и значительного роста цен на европейские вина. Триггером для их скачка может стать только увеличение спроса, а не проблемы с поставками.