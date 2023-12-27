В России вырастут цены на алкоголь

В частности, о предстоящем удорожании заявили Алкогольная сибирская группа и Ladoga. Рост вызван изменением ставки акциза и подорожанием спирта на 7%. Ожидается, что в магазинах российская продукция вырастет на 7-10%.

Еще серьезнее подорожает импортный алкоголь. Импортер Simple Group уже предупредил партнеров о том, что закупочная цена на часть ассортимента может вырасти до 20%. Это связано с решением правительства повысить пошлины на импортные вина.

Глава Simple Максим Каширин в интервью РБК заявил, что эта мера вряд ли поможет защитить российских производителей. По его мнению, российское вино не станут покупать лучше с удорожанием импортной продукции. Просто вслед за ней станет дороже и российское вино.