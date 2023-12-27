В России вырастут цены на алкоголь
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Российские производители алкоголя готовятся повысить цены на продукцию с 1 января 2024 года, пишет «Ъ».
В частности, о предстоящем удорожании заявили Алкогольная сибирская группа и Ladoga. Рост вызван изменением ставки акциза и подорожанием спирта на 7%. Ожидается, что в магазинах российская продукция вырастет на 7-10%.
Еще серьезнее подорожает импортный алкоголь. Импортер Simple Group уже предупредил партнеров о том, что закупочная цена на часть ассортимента может вырасти до 20%. Это связано с решением правительства повысить пошлины на импортные вина.
Глава Simple Максим Каширин в интервью РБК заявил, что эта мера вряд ли поможет защитить российских производителей. По его мнению, российское вино не станут покупать лучше с удорожанием импортной продукции. Просто вслед за ней станет дороже и российское вино.