МВД назвало самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году

Один гражданин РФ в 2024 году перевел мошенниками около 180 млн руб. в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Эта сумма, украденная аферистами, стала рекордной в этом году. В МВД отметили, что украсть практически 180 млн руб. мошенниками удалось благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий.

В МВД также добавили, что статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего россиянина не ведется, и сложно обозначить самую большую сумму ущерба, так как мошенничество принимает всевозможные формы.

В ведомстве отметили, что в последние годы преступники изменили свои методы работы — если раньше они активно использовали телефонные звонки и методы физического хищения наличных, то сейчас переключились на более изощренные схемы. Новая тактика включает координацию действий потерпевших, вовлекая их в продажу имущества и оформление кредитов.

МВД настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность при переводе средств на счета, особенно если это связано с не знакомыми или подозрительными предложениями.

Ранее стало известно, что мошенники придумали четыре новогодних схемы обмана россиян.