В Российской гильдии риелторов назвали причины резкого удорожания аренды жилья в стране

В стране резко подорожала аренда жилья. В столице она составила 111 тыс. рублей, в северной столице — 56 тыс. рублей, в прочих регионах — 43 тыс. рублей. Почетный член Российской гильдии риелторов Григорий Полторак рассказал, с чем связан рост арендной ставки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, первой причиной является окончание срока действия льготной ипотеки, платежи по ипотечному кредиту сегодня огромные, потому что ставки там выше 25% годовых, из-за этого люди обращают внимание на аренду.

Эксперт добавил, что также свою роль играет и высокая инфляция.

Ранее сообщалось, что в Москве арендованные студии стали популярнее однушек.