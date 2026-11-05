Готовил взрыв в торговом центре и вербовал земляков: ФСБ задержала жителя Адыгеи

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя аула Новая Адыгея, который готовил теракт в местном торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Адыгее.

По данным ведомства, молодой человек не только готовил теракт, но и вовлекал земляков в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России. При обысках у него нашли взрывчатое вещество, из которого он собирался изготовить бомбу.

По данным силовиков, парень планировал устроить взрыв в торговом центре. Для этого он незаконно хранил взрывчатку и собирался изготовить взрывное устройство. Также задержанный пытался вербовать местных жителей в запрещенную организацию. Подготовку теракта пресекли сотрудники ФСБ.

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