«Я люблю Меланию»: что подарил первой леди США Кирилл Дмитриев

Дмитриев подарил Мелании Трамп рисунок девочки из Алешек

Политика

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал первой леди США рисунок девочки из Алешек в качестве подарка. Об этом сообщает РИА Новости.

Подарок выбрали не случайно: Лидия вместе с семьей переехала из Алешек и теперь живет в Туапсе.

На рисунке — всего три слова, которые говорят больше любых официальных заявлений: «Я люблю Меланию». Дмитриев назвал это знаком признательности.

Ранее стало известно, какое условие Мерц поставил Трампу по Путину и саммиту G20.

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