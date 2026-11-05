«Я люблю Меланию»: что подарил первой леди США Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал первой леди США рисунок девочки из Алешек в качестве подарка. Об этом сообщает РИА Новости.

Подарок выбрали не случайно: Лидия вместе с семьей переехала из Алешек и теперь живет в Туапсе.

На рисунке — всего три слова, которые говорят больше любых официальных заявлений: «Я люблю Меланию». Дмитриев назвал это знаком признательности.

Ранее стало известно, какое условие Мерц поставил Трампу по Путину и саммиту G20.