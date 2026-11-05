Диетолог Делоренцо назвала хрустящую замену чипсам, полезную для мозга и сердца

Диетолог Тереза Делоренцо назвала полезную для всего организма хрустящую замену чипсам и сухарикам. Об этом сообщает Real Simple.

Вместо чипсов врач советует есть запеченный нут. Сама диетолог покупает консервированный нут, добавляет приправу и запекает в духовке до хрустящей корочки. По ее словам, такая закуска полезна для здоровья мозга. В нуте содержится магний, который помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы и снижает тревожность. Магний также уменьшает воспаление и окислительный стресс, что помогает предотвратить снижение когнитивных способностей.

Кроме того, запеченный нут полезен для сердца. В нем есть растворимая клетчатка. Она помогает снизить уровень «плохого» холестерина, а это уменьшает образование бляшек на стенках сосудов и риск сердечно-сосудистых осложнений. Клетчатка также питает полезные бактерии в кишечнике, что уменьшает количество патогенных микроорганизмов. А стабильный баланс бактерий снижает воспаление и риск заболеваний ЖКТ.

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