В «Сбере» назвали причины неэффективности западных санкций

Западные санкции в отношении РФ не сработали, как ожидалось. Соответствующее заявление сделали аналитики «Сбербанка» в исследовании «Почему не сработали санкции?», передает информационное агентство РБК .

В исследовании специалисты назвали несколько причин, по которым санкции оказались неэффективны. Основными, по мнению аналитиков банка, являются низкая зависимость экономики РФ от внешнего капитала, большая значимость ее сырья для мира и налаживание внутреннего производства для импортозамещения.

Аналитики также отметили, что временами, санкции давали обратный от ожидаемого эффект и лишь помогли государству. В качестве примера они вспомнили, как уход зарубежных компаний спровоцировал в РФ рост отечественного производства и улучшение параллельного импорта. Они также указали на укрепившийся курс рубля и средства, которые теперь, по большей части, остаются в пределах страны.

Специалисты также отметили, что стал выше профицит внешней торговли и ниже уровень внешнего долга.

Аналитики заключили, что на российском потребительском рынке появились новые ниши для производителей. Согласно информации Сбера, розничный оборот по российским брендам вырос на четверть по сравнению с тем же периодом в 2021-м году.