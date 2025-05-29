В Союзе потребителей РФ назвали производителей, пишущих яркие слова на этикетке

В отечественных магазинах часто можно встретить товары, упаковки которых пестрят громкими фразами вроде «элитный», «царские», «из отборных сортов», «премиальное качество» и так далее. Нередко это самый обыкновенный продукт, мало чем отличающийся от соседей по полке. По словам сопредседателя Союза потребителей РФ Петра Щелища, яркие слова на этикетке нередко размещают производители, у которых нет узнаваемого бренда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что подобным образом они стараются привлечь внимание покупателей и не выглядеть хуже на фоне конкурентов с другими «элитными» товарами. При этом проверить указанные рекламные лозунги на достоверность чаще всего невозможно, поскольку их значение очень размыто, в связи с чем и недобросовестными они не считаются.

По мнению эксперта, рекламу в нашей стране регулирует гражданское законодательство, в котором «разрешено все, что не запрещено». Таким образом, подтвердить или опровергнуть рекламную информацию с этикетки можно только в случае, если использованные слова имеют четкое определение, соответствие которому можно инструментально проверить.

Он отметил, что, несмотря на низкую эффективность, абстрактные рекламные лозунги сохраняют высокую популярность среди производителей и маркетологов, включая конкуренцию. Выпускать свой товар на рынок, где почти каждый продукт идет под знаком «элитного» и при этом не назвать «элитным» свой — значит признать свою продукцию слабее.

Ранее он спрогнозировал дальнейший рост стоимости продуктов и лекарств.