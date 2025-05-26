В Солнечногорске прошла церемония награждения победителей конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России»

В индустриальном парке «Индастриал Сити Есипово» в Солнечногорске прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России». Об этом сообщили в пресс-службе Союза предпринимателей и промышленников «Иволга».

Награждение прошло в пяти номинациях. Среди них — «История успеха дореволюционного предпринимателя», «Семейное предпринимательство», «Меценатская деятельность», «Лучший урок для школьников» и Диджитал-номинация.

«Этот конкурс — не только дань уважения прошлому, но и инвестиция в будущее. Желаю участникам успешно окончить учебу. И приходите работать к нам в индустриальные парки — либо предпринимателями, либо к нашим партнерам, которые занимаются производством, — специалистами», — отметил руководитель комитета «Малое и среднее предпринимательство. Производство» СПП «Иволга», директор коммерческого управления ООО «Холдинг Строительный Альянс» Александр Никишов.

В рамках мероприятия для участников подготовили экскурсии по индустриальному парку и выступления ключевых спикеров. Среди них — Ирина Шалманова, которая рассказала о важности сохранения исторических корней в бизнесе, а также руководитель СПП «Иволга» Альфия Петрухина — о меценатстве. Кроме того, директор Музея промышленников, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова рассказала о вкладе предпринимателей в развитие России.

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