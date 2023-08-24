В Талдомском городском округе заготовят больше 10 тонн сена и сенажа

Заготавливать корма для сельскохозяйственных животных продолжают в Талдомском городском округе.

В общей сложности в этом году планируют запасти более 10 тыс. тонн сена и сенажа, а также порядка 2,5 тыс. тонн силоса.

Сегодня в Талдомском городском округе уже готово 3,2 тыс. тонн сена и более 6,4 тонн сенажа. Это на 2,5 тыс. тонн превышает плановые объемы.

Сохранить здоровое поголовье скота, повысить производство молока и мяса позволяет сбалансированное питание. Важно, что в Талдомском городском округе используют корма высокого качества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году для поддержки агропромышленного комплекса планируется выделить субсидии 32 видов на общую сумму 5,1 млрд. рублей.