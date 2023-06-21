В ЦБ рассказали, почему инвесторы теряют деньги чаще всего

Лях рассказал, что самой частой причиной потери денег является некачественная аналитика. По его словам, инвесторы теряют средства, если используют информацию из неподтвержденных источников, по типу анонимных Telegram-каналов. Зачастую так рекламируются инвестиции в акции, которые на деле являются простым рекламным ходом.

Центральный Банк советует инвесторам ознакомиться с чек-листами Ассоциации аналитиков для лучшего понимания аналитики. Инвесторам стоит знать, от кого они получают информацию. Анонимные авторы должны вызывать опасение.

Аналитики также советуют проверять образование и наличие сертификатов и лицензий у источников и авторов. У источника должна быть хорошая репутация, а в СМИ должна отсутствовать информация об участии автора в противоправных разбирательствах.