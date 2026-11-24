Армия США готовится 25 ноября провести контролируемый подрыв почти 10 тыс. фунтов — около 4,5 тонны — нестабильного азида свинца на военном заводе в штате Айова, пишет Daily Mail. Жителям районов, которые может затронуть облако пыли, рекомендуют оставаться в помещениях и закрыть окна и двери.

Опасное вещество хранится в 68 бочках более двух десятилетий. Со временем оно начало образовывать кристаллы и стало значительно чувствительнее к ударам, трению и перемещению.

Военные считают перевозку или попытку химически обработать содержимое слишком опасными: любое вмешательство может привести к неконтролируемому взрыву. Поэтому вещество решили уничтожить прямо на месте.

После подрыва в воздух может попасть пыль с частицами свинца. В зависимости от погоды она способна выйти за пределы военного объекта и затронуть районы Айовы и северо-востока Миссури. Власти рекомендуют людям в предполагаемой зоне воздействия оставаться дома, отключить приток наружного воздуха и после прохождения облака очистить поверхности от пыли.

Операцию несколько раз откладывали из-за судебных споров и опасений местных жителей. 23 ноября федеральный апелляционный суд снял временную блокировку, после чего армия подтвердила планы провести подрыв в среду, 25 ноября.

При этом власти Иллинойса заявили, что по текущему прогнозу облако не должно затронуть территорию штата.