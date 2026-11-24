В Доме Правительства Московской области прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, награды получили авторы лучших социальных и добровольческих инициатив. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Премия #МЫВМЕСТЕ объединяет людей, для которых помощь другим — это не разовая акция, а образ жизни и искренний зов сердца. Каждый из победителей регионального этапа создал проект, который меняет жизнь вокруг к лучшему: поддерживает ветеранов, бойцов СВО и их семьи, проводит полезные мастер-классы для людей разных возрастов, развивает наставничество, сохраняет культурное наследие и защищает природу. Благодарю всех участников за неравнодушие и колоссальный труд, а финалистам последнего этапа желаю удачи. Весь регион болеет за вас!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В 2026 году на конкурс поступило более 1 тыс. заявок, среди лауреатов регионального этапа — проекты, которые охватывают самые разные направления социальной поддержки и развития общества.

Так, победителем в номинации «Волонтер года» стала Ольга Селиверстова, которая с 2018 года, после того как ее сын победил онкологическое заболевание, помогает пациентам Московского областного онкологического диспансера.

Особое внимание на премии уделено проектам поддержки участников специальной военной операции и их близких. Первое место в номинации «Герои нашего времени» занял благотворительный фонд «Одна Любовь» из Орехово-Зуево. В номинации «Муниципальные образования» награды получили округа, выстроившие наиболее эффективную инфраструктуру поддержки добровольчества. Первое место занял городской округ Люберцы, второе — Богородский городской округ, а третье — Рузский муниципальный округ.

Награды также получили победители в номинациях «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес», «Лидер социальных изменений. МСП», «Код милосердия», «Поколение добра», «Наставник года», «Страна возможностей», «Устойчивое будущее» и в специальной номинации «Сила единства».

Имена лауреатов шестого сезона премии объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет со 2 по 5 декабря.

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