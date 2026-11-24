Ответные действия России на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) являются неизбежными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, пишет ТАСС .

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что неотвратимость ответных мер со стороны Москвы должны осознавать все. Выступление российского лидера состоялось в Кремле 24 ноября.

На том же заседании Путин констатировал, что киевские власти продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям, игнорируя даже прямые просьбы президента США Дональда Трампа воздержаться от подобных атак. При этом российский лидер подчеркнул, что начатая противником эскалация неспособна нанести нашей стране критический ущерб, однако предложил участникам совещания проработать дополнительные меры для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов и защиты их персонала.

Ранее Путин заявил о стабилизации цен на бензин.