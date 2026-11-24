Президент России Владимир Путин заявил, что после пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались. Об этом глава государства сообщил на заседании комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), пишет ТАСС.

По словам Путина, резкий рост стоимости топлива, который наблюдался в начале осени, в большинстве субъектов РФ сменился более ровной динамикой. Он подчеркнул, что речь идет именно о большинстве регионов, а не о всей стране. Заявление прозвучало в ходе заседания комиссии по ТЭК.

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