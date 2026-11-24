«Ах, здрасьте, дом пять»: в подмосковном СНТ нашли улицу с самым вежливым названием в России
REGIONS: Краеведы Павловского Посада рассказали об улице «Ах, здрасьте»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В деревне Васютино Павлово-Посадского городского округа на территории СНТ «Надежда» обнаружили официально зарегистрированную улицу под названием «Ах, здрасьте», сообщает издание REGIONS.
Товарищество основали в 1993 году, и большинство линий в нем получили имена писателей и выдающихся деятелей, но пятую улицу назвали в шуточной манере. Старожилы соседних кооперативов пояснили, что за три десятилетия в СНТ сменилось около десяти председателей, поэтому документальных свидетельств о происхождении топонима не сохранилось. По народным версиям, фраза закрепилась из-за бурных приветствий первых дачников или слишком большого забора на участке.
В местных соцсетях жители предположили, что диспетчеры такси и скорой помощи могут принять этот адрес за шутку. Вдохновившись историей, пользователи с помощью нейросетей создали альтернативную карту округа с проездом «Да ладно!» и тупиком «Опять копают». Краеведы Павловского Посада подтвердили отсутствие архивных бумаг о появлении названия, однако сами жители менять таблички не собираются.
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