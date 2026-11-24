Товарищество основали в 1993 году, и большинство линий в нем получили имена писателей и выдающихся деятелей, но пятую улицу назвали в шуточной манере. Старожилы соседних кооперативов пояснили, что за три десятилетия в СНТ сменилось около десяти председателей, поэтому документальных свидетельств о происхождении топонима не сохранилось. По народным версиям, фраза закрепилась из-за бурных приветствий первых дачников или слишком большого забора на участке.

В местных соцсетях жители предположили, что диспетчеры такси и скорой помощи могут принять этот адрес за шутку. Вдохновившись историей, пользователи с помощью нейросетей создали альтернативную карту округа с проездом «Да ладно!» и тупиком «Опять копают». Краеведы Павловского Посада подтвердили отсутствие архивных бумаг о появлении названия, однако сами жители менять таблички не собираются.

Ранее шестилетний мальчик в Одинцове регулировал движение и стал героем Сети.