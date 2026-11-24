Вакцина из крови и новый курс химии: Лерчек раскрыла план лечения в Китае
Лерчек вышла на связь из Китая и рассказала о плане лечения от рака
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь из Китая, куда улетела на лечение от рака. Об этом она сообщила в видео, опубликованном в соцсети.
По словам Чекалиной, сейчас продолжаются исследования, а в пятницу врачи китайской клиники соберут консилиум по ее случаю.
Блогерша объяснила, что решила лечиться в Китае, поскольку местные специалисты занимаются особым видом лечения — клеточной терапией. У нее должны взять кровь и изготовить из нее вакцину. Однако перед введением препарата ей предстоит пройти еще один курс химиотерапии, а также продолжить поддерживающее лечение капельницами.
Чекалина призналась, что курсы химиотерапии, которые она проходила в России, ей не помогли. По ее словам, она понимала, что рак ее убивает.
Ранее стало известно, что блогерша Лерчек, борющаяся с раком желудка, сделала губы.