Режиссер нового сериала «Гарри Поттер» Марк Майлод признал, что некоторые сцены намеренно сделали похожими на оригинальные фильмы, пишет Daily Mail. Это произошло после критики фанатов, которым тизер показался слишком знакомым и даже «дешевой копией» старой экранизации.

Особенно много вопросов вызвал Большой зал Хогвартса. По словам Майлода, его подробно описала сама Джоан Роулинг, поэтому полностью изменить внешний вид помещения было бы сложно.

При этом режиссер подтвердил, что создатели иногда сознательно сохраняли знакомые элементы. Так они хотели передать своеобразную «эстафету» от старых фильмов новому сериалу и учесть эмоциональную связь зрителей с оригиналом.

Однако часть поклонников осталась недовольна. В соцсетях спрашивают, зачем вообще нужна новая экранизация, если она визуально настолько напоминает фильмы с Дэниелом Рэдклиффом.

Некоторые пользователи также сравнили отдельные кадры с изображениями, созданными ИИ, и раскритиковали цвет, графику и спецэффекты.

Другие, наоборот, похвалили атмосферу и назвали увиденное более сказочным. Сам Рэдклифф ранее заявил, что пока не уверен, будет ли смотреть новый сериал.