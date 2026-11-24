Президент России Владимир Путин заявил, что своевременные меры руководства страны помогли сохранить стабильность внутреннего топливного рынка и обеспечить надежное снабжение экономики и граждан. Об этом глава государства сообщил на заседании комиссии по топливно-энергетическому комплексу, пишет ТАСС .

По словам Путина, в итоге удалось сохранить стабильность внутреннего топливного рынка, наладить в целом устойчивое снабжение экономики и закрыть потребности граждан и бизнеса. Он также отметил, что после пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались.