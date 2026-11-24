Проект фонда «Живая классика» «Иммерсивные аудиопроменады» выиграл конкурс и получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, в 2026 году он был запущен в пилотном режиме. В 10 литературных музеях восьми регионов России были открыты творческие лаборатории, где подростки 12-17 лет создавали иммерсивные звуковые прогулки с эффектом погружения в исторический контекст.

Благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив организаторы смогут развивать этот проект в 2027 году и расширить его географию. Авторы аудиопроменадов исследуют музейные архивы и литературное наследие, пишут сценарии и участвуют в профессиональной звукозаписи.

В проекте задействованы музеи Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской и Ярославской областей, Пензы, Салехарда и Орла. Среди них — музей-заповедник «Царицыно», музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах и другие музейные площадки.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

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