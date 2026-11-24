Диетолог Самария Гарретт считает, что питание способно влиять на рост волос и предотвращать их выпадение. Об этом сообщает Eating Well.

Лучшими для здоровья волос продуктами диетолог назвала чечевицу, устрицы, яйца и лосось. Чечевица и устрицы богаты железом, которое помогает поддерживать транспортировку кислорода по всему организму, в том числе к волосяным фолликулам. Кроме того, в них есть цинк, участвующий в синтезе белка, делении клеток и восстановлении тканей.

Яйца содержат аминокислоты, необходимые для производства кератина, а также витамин B7. Еще один полезный продукт — лосось, который ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот и витамина D. По словам Гарретт, витамин D изучался в связи с различными формами выпадения волос, а омега-3 жирные кислоты играют роль в нормальной клеточной функции и регуляции воспаления.

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