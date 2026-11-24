В интервью РИА Новости он отметил, что уже начал собирать средства на будущие расходы, однако пока не купил место на кладбище и не оформил завещание.

«Гробовые деньги надо откладывать — кто об этом не думает? Место на кладбище не покупал, надеюсь, что мне все сделают», — сказал актер.

Семчев намерен в ближайшее время обратиться к нотариусу, чтобы проконсультироваться по вопросам оформления необходимых документов. Артист не стал уточнять, какие именно решения собирается принять.

В начале апреля Семчев получил звание народного артиста России. Эта новость, по признанию актера, стала для него приятной неожиданностью. При этом он отметил, что не испытал особого волнения после объявления о присвоении почетного звания.

Ранее солистка группы t.A.T.u Лена Катина заявила, что готова жить в доме престарелых.