Большинство жителей Молдавии не одобряют деятельность президента Майи Санду и выступают против вступления страны в НАТО. Об этом сообщает Международный республиканский институт (IRI).

Согласно опросу Международного республиканского института, большинство жителей Молдавии не одобряют работу президента Майи Санду и не поддерживают вступление страны в НАТО.

Деятельность Санду негативно оценивают 59% респондентов, тогда как в мае 2025 года таких было 48%. Одновременно выросла доля граждан, уверенных, что республика идет неверным курсом — с 48 до 59%.

На фоне растущего недовольства властью окрепла поддержка внеблокового статуса. Если бы референдум о вступлении в НАТО состоялся сейчас, против высказались бы 52% опрошенных против 46% в мае прошлого года. Нейтралитет назвали одной из самых эффективных гарантий безопасности 67% респондентов, а защиту со стороны альянса — лишь 15%.

Кроме того, выросло число тех, кто считает Россию одним из ключевых партнеров Молдавии: в экономике показатель поднялся с 56 до 59%, в политике — с 52 до 54%. При этом доля граждан, негативно оценивающих текущее состояние российско-молдавских отношений, увеличилась с 74 до 81%.

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