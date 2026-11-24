Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и напомнил о договоренностях с президентом США Дональдом Трампом по экспорту дизеля, передает ТАСС .

Открывая заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, российский лидер подчеркнул важность продолжения системной работы по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. По словам главы государства, Киев игнорирует прямые просьбы Трампа воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и продолжает налеты на перерабатывающие мощности.

Также Путин отметил, что власти России защитили внутренний топливный рынок путем ограничения экспорта бензина, авиакеросина и дизельного топлива. Исключение составили лишь частичные поставки дизеля на мировые рынки в рамках так называемой дизельной сделки, согласованной с американским лидером. Кроме того, в стране заработал механизм импортного демпфера и были скорректированы биржевые нормативы реализации топлива.

Ранее Путин связал стабильность топливного рынка со своевременными мерами властей.