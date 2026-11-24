49-летнего адвоката российских звезд Сергея Жорина госпитализировали в Италии после падения в стоматологии. О произошедшем в комментарии Super сообщила его бывшая жена, спортсменка Наталья Рагозина.

По ее словам, Жорин упал в стоматологическом кабинете, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

«Сейчас в сознании, но трубку не берет. Видимо, на лыжах травмировался до этого. Мама его трубку не берет, видимо, боится новости узнавать», — сказала она.

Информацию о госпитализации подтвердило медицинское учреждение Cattinara. Там сообщили, что российский адвокат находится в отделении травматологии и ему предстоит хирургическое вмешательство.

При этом представители больницы не стали раскрывать подробности о характере травм, состоянии пациента и предстоящей операции.

Ранее стало известно, что адвокату Сергею Жорину уже провели операцию в Италии.