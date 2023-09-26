В ЦБ РФ придумали способ рассекречивать мошенников

Белавин сообщил, что начиная с 1 октября, кредитные организации в РФ начнут передавать в ЦБ более полную информацию об участниках мошеннических эпизодов, что позволит регулятору изучать данные о подобных с учетом пятидесяти признаков. До этого момента, ЦБ получал информацию только о том, кто по итогу получил средства.

С новыми правилами, сомнительными будут помечаться и случаи с одновременной работой онлайн-банкинга в нескольких местах. К подозрительным действиям также отнесут оформление кредита сразу после снятия блокировки с аккаунта. Более того, организации теперь будут следить за нехарактерными для пользователей операциями с новых девайсов.

Эксперт считает, что нынешнюю базу будет несложно дополнить новыми стандартами и подключить аналитику для выявления мошенников.