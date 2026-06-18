В Дмитровском лесничестве провели работы по расчистке территории от неликвидной древесины
Почти 60 га леса в Дмитровском лесничестве очистили от неликвидной древесины
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Дмитровском филиале ГАУ МО «Мособллес» в рамках программы «Здоровый и чистый лес» провели уборку неликвидной древесины на площади свыше 53 га. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Так, 43,9 га лесного фонда расчистили в Костинском участковом лесничестве рядом с деревней Ярово и СНТ, остальные работы прошли в Марфинском участковом лесничестве вблизи поселка Николо-Прозорово работы. К неликвидной древесине относятся сухостой, валежник, а также деревья, ослабленные болезнями или поврежденные насекомыми-вредителями.
В комитете уточнили, что такие растения ухудшают санитарное состояние леса и повышают риск возникновения и распространения лесных пожаров.
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