В Подмосковье более 14,5 тыс. заявлений на согласование установки средства размещения информации подано онлайн

В Подмосковье заметно растет популярность цифровых сервисов для бизнеса: с начала года на региональном портале госуслуг зарегистрировано свыше 14,5 тыс. заявок на согласование установки средств размещения информации. Данные приводит пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить согласование можно в электронном виде. Услуга размещена в разделе «Бизнес» → «Другое» на портале госуслуг региона. Она доступна широкому кругу заявителей: воспользоваться сервисом вправе не только компании и индивидуальные предприниматели, но и обычные граждане. Процедура максимально упрощена: достаточно авторизоваться через ЕСИА, указать нужный муниципалитет и заполнить интерактивную форму заявления.

Рассмотрение обращения занимает до 10 рабочих дней, при этом плата за предоставление услуги не взимается — это делает механизм доступным и снижает административную нагрузку на заявителей.

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